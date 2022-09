Vino: Wine Media Conference prima volta Europa sceglie Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 SET - La Wine Media Conference per la prima volta in Europa e con Ascovilo, associazione dei 13 consorzi vitivinicoli lombardi, ha scelto la Lombardia: dal 27 settembre al 3 ottobre Desenzano del Garda (Brescia) sarà capitale mondiale della comunicazione sul vino. L'associazione, fondata nel 2008, è un evento mondiale dedicato al settore del vino che riunisce ogni anno wine blogger, giornalisti di settore, wine media tradizionali, influencer dei social media e operatori di settore in particolare statunitensi.

L'iniziativa si propone di valorizzare e far scoprire la Lombardia come "terra di vini straordinari e meta turistica di alto livello presso un target nazionale e internazionale". "E' un onore ospitare per la prima volta in Europa, proprio in Lombardia e in particolare sul lago di Garda, un evento mondiale come la Wine Media Conference - ha commentato l'assessore regionale all'Agricoltura, Fabio Rolfi -. Questa manifestazione, ospitata per la prima volta in Europa, è il fiore all'occhiello dell'azione di Regione Lombardia in questi anni finalizzata alla promozione e valorizzazione dei nostri vini, considerando il vino non un semplice prodotto, ma il veicolo di racconto di un territorio".

"Un grande risultato per Ascovilo che premia il desiderio di fare insieme una azione di promozione dei vini di Lombardia - ha aggiunto il presidente di Ascovilo, Giovanna Prandini -. Come sistema dei consorzi vitivinicoli lombardi avremo l'opportunità di rivolgerci al mercato americano e a quello mondiale, potendo confrontarci con oltre 50 giornalisti di primissimo livello negli Stati Uniti. Il programma è stato pensato e per rendere memorabile l'appuntamento italiano ed europeo. L'iniziativa si propone di valorizzare e far scoprire la Regione Lombardia come territorio plurale di produzione di vini Docg, Doc e Igt, offrendo un significativo contributo di rilievo economico e turistico per lo sviluppo del territorio". (ANSA).