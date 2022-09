Saluto romano: Sala, quella parte ha nostalgia del ventennio

"Quella parte politica è ondivaga perché in alcuni momenti mostra il volto truce, in altri momenti si mostra più conciliante ma rimane il fatto che nell'essenza un po' di nostalgia del ventennio c'è". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato il saluto romano nel corso di un funerale da parte dell'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, di Fratelli d'Italia.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se l'assessore dovrebbe dimettersi Sala ha risposto che "per una questione di onestà una decisione andrebbe presa prima delle elezioni non dopo - ha concluso a margine de Il Verde e il Blu Festival -. Sono un po' affari loro ma rimane il fatto che un certo tipo di atteggiamento non finisce mai". (ANSA).