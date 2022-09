Le sirene gotiche di Blumarine sfilano a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Svolta nel mondo gotico per Blumarine che con la direzione creativa di Nicola Brognano manda in passerella una serie di sirene per niente pop.

"Volevo staccarmi dal mondo girly e pop - racconta - ho diminuito i cristalli e gli strass e sostituito con le borchie.

Abbiamo abbandonato i tessuti più classici per privilegiare il jersey. Ci sono il top "croce" e i cargo, che diventano più femminili". Insomma sono delle sirene gotiche, sempre sensuali, ma per niente maliziose. Cosa indossano? In primis lunghi abiti fascianti, con strascichi ondulati a ricordare le cose pinnate delle sirene, poi frange, nastri e lacci che fluttuano come alghe. I cargo oversize sono multi-tasche, in alcuni modelli si aprono e diventano ampie gonne. Conchiglie in metallo brunito diventano top, mentre croci gotiche in strass tempestano le T-shirts.

"Questa collezione rappresenta per me un'ulteriore evoluzione dell'immaginario Blumarine - dice lo stilista -. E' un immaginario dall'animo romantico e dall'aspetto gotico estremamente radicato nel presente". (ANSA).