Da Gucci una sfilata di soli gemelli

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Escono in passerella tenendosi per mano le 68 coppie di gemelli scelte da Gucci per la sua sfilata per la prossima estate, dedicata al tema del doppio.

Come sempre con Alessandro Michele, lo show è una sorpresa: gli ospiti entrano in metà della sala, trovandosi di fronte una parete di ritratti che si alza a fine passerella mostrando l'altra metà dello spazio, dove sfilano modelli identici, tanto nel look quanto nell'aspetto. Una volta svelata la duplicità, i modelli escono a coppie, tenendosi per mano. (ANSA).