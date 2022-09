Basket: Geas, presto avremo nuovo palazzetto

(ANSA) - MILANO, 23 SET - "Presto avremo un nuovo palazzetto, la nostra casa che sarà costruito dal Comune di Sesto". Ad annunciarlo il coach del Allianz Geas Cinzia Zanotti, durante la presentazione del roster al 47mo piano della Torre Allianz: "Noi per ora giochiamo in una palestra scolastica che non ci permette di disputare le coppe. Giocare in un palazzetto era un sogno ma ora è davvero una esigenza".

La conferma arriva dal sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. "L'area è già stata individuata, si tratta di un campo da calcio inutilizzato - dichiara all'ANSA -. Per le tempistiche stiamo aspettando che il Geas depositi il piano finanziario. Servono impianti all'altezza per società come il Geas che hanno anche un'attività giovanile importante".

Il Geas punta a "migliorare" il nono posto della scorsa stagione, come rimarcato dal coach Zanotti: "Abbiamo tenuto giocatrici importanti, integrato il gruppo con novità altrettanto importanti. Siamo un mix di giovani ed esperte, vogliamo fare meglio dell'anno scorso". Tra le novità principali l'inserimento nel quadri dirigenziali di Cecco Vescovi, in qualità di nuovo gm. A salutare la squadra due simpatizzanti d'eccezione, Attilio Fontana e Antonio Rossi. (ANSA).