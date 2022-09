Auto della Polizia locale si scontra con una Ferrari a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Spettacolare incidente senza gravi conseguenze in centro di Milano dove una pattuglia della Polizia locale, che era all'inseguimento di un'Audi che non aveva rispettato un precedenza e non si era fermata all'alt, si è scontrata con una Ferrari, ribaltandosi.

L'episodio è accaduto oggi in porta Venezia. La vettura della Polizia locale si è ribaltata ed è entrata in collisione con una moto condotta da un 33enne che è stato portato in ospedale.

Lievemente feriti anche i componenti della pattuglia. Gli agenti sono alla ricerca dell'Audi che ha causato l'incidente con l'analisi delle telecamere di sorveglianza e testimonianze.

La fuoriserie ha avuto il paraurti ammaccato mentre l'auto della Polizia locale, che viaggiava con lampeggianti e sirene accese, si è ribaltata investendo uno scooter il cui conducente ha rimediato ferite non gravi. Anche due agenti sono rimasti feriti in modo lieve. (ANSA).