Verdena, 'la nostra musica moderatamente allegra in tempi cupi'

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Si intitola 'Volevo Magia' il nuovo album dei Verdena in uscita venerdì 23 settembre. Il settimo disco nella carriera della band di Alberto Ferrari, Luca Ferrari e Roberta Sammarelli, arriva a sette anni dal precedente 'Endkadenz', con una scaletta di tracce, da 'Chaise Longue' a 'Nei Rami', per una serie di brani scritti e lavorati a partire dal 2017 e fino a poco tempo fa. 'Volevo Magia' sarà anche protagonista di un tour nei più importanti club italiani, molti dei quali già sold-out e con partenza fissata per il 29 ottobre dall'Estragon di Bologna.

"Anche se passano gli anni - hanno spiegato i Verdena - facciamo sempre musica senza pensare molto al modo in cui la facciamo. Questo però ci sembra un disco più 'allegro' del solito, non nei testi ma nella musica si. E' interessante che sia successo in un periodo piuttosto cupo come quello che stiamo vivendo tutti". (ANSA).