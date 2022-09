Salute: corretta idratazione aiuta a proteggere gli occhi

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Una corretta idratazione aiuta a proteggere gli occhi, soprattutto nei mesi estivi.

"Il distacco della retina, dovuto alla disidratazione, è una delle più frequenti cause di perdita improvvisa della vista - spiega Umberto Solimene, dell'Università degli Studi di Milano, membro dell'Osservatorio Sanpellegrino e Presidente FEMTEC. - Può colpire persone di tutte le età ed è una delle emergenze oculari che può indurre a danni funzionali irreversibili, con perdita progressiva della vista, soprattutto quando il distacco interessa anche la parte centrale della retina, la macula".

I sintomi della trazione del vitreo sulla retina, che potrebbe portare alla rottura e al conseguente distacco sono, in genere, la comparsa di macchie nere che fluttuano nel campo visivo e la presenza di flash e "luci" improvvise. Per verificare se questi "segnali" sono legati a un distacco di retina è però necessario sottoporsi all'esame del fondo oculare, che permette di verificare se la disidratazione del vitreo è stata tale da provocare rotture retiniche.

Per evitare l'insorgere di questo problema è necessario utilizzare occhiali da sole con lenti in grado di bloccare almeno il 99% della luce UV o che assorbono i raggi solari con lunghezza d'onda fino a 400 nanometri. Inoltre, è fondamentale fare prevenzione garantendo al nostro corpo il giusto apporto di acqua, soprattutto in estate. "Berne almeno 8 bicchieri al giorno senza aspettare lo stimolo della sete, anzi anticipandolo - sottolinea Solineme -, fa bene al nostro organismo in generale e, in particolare, può rappresentare una vera e propria azione di prevenzione per i nostri occhi, poiché l'acqua che introduciamo nel corpo bevendo si distribuisce in tutto l'organismo e contribuisce a mantenerne in salute organi e tessuti, tra questi lo stesso vitreo". (ANSA).