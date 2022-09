Max Mara, come delle artiste in Riviera

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Dici Riviera francese anni 30 e pensi a Picasso, ma c'erano anche donne come Renpe Perle, ricordata nei libri di storia come la silenziosa musa e amante di Jacques Henri Lartigue, ma artista a sua volta. Parte da questa riscoperta del valore femminile la collezione Max Mara per la prossima estate, andata in passerella questa mattina al palazzo della borsa in Piazza Affari. Ed ecco - elegantissima apertura della seconda giornata di passerelle milanesi, - i top che lasciano la schiena scoperta, i voluminosi pantaloni marina in tela, i cappelli dall'ampia tesa, le gonne lunghe e scivolate, i bermuda e i blazer in lino. E poi il modernismo al femminile dell'architetto Eileen Gree, tradotto in culotte, tank top e tutine portati con la cuffietta da mare in puro stile Riviera anni Trenta. (ANSA).