La body collection di Genny sfila a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 SET - E' una "Body Collection" tutta costruita intorno al corpo femminile e alle sue forme quella disegnata da Sarah Cavazza Facchini per Genny, andata in passerella ai Bagni misteriosi di Milano.

"Questa collezione nasce dalle forme del corpo femminile", dice la creativa, che per questo propone abiti cut out sui fianchi, crop top portati con i pantaloni cargo, tubini di seta scivolata che si muovono intorno al corpo, maglieria a corsetto, dress di paillettes liquide. Per la sera tanti abiti lunghi e ricamati che sottolineano i fianchi in maniera sensuale. Oltre al consueto bianco, per il giorno tanto colore anche fluo con bagliori in arancione, giallo e verde. (ANSA).