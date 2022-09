Furla scende in campo contro gender gap nella musica

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Furla scende in campo, durante la fashion Week di Milano, contro il gender gap nella musica, lanciando la Metropolis Remix, una borsa in edizione limitata a 2022 esemplari, in vendita solo presso il flagship store Furla Duomo di Milano, dal 23 settembre al 30 settembre. Tutti i proventi andranno a sostenere le attività di She Is The Music, un'organizzazione non-profit fondata da Alicia Keys nel 2018 per accrescere il numero di donne che lavorano in ambito musicale e per dar via alla prossima generazione di donne nella musica.

