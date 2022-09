Elezioni: da Milano proposta M5s, psicologo per gli universitari

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Una rappresentanza dei candidati alle Politiche del M5s ha sottoscritto oggi a Milano il documento 'Da Zero a Cento' redatto dall'Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi. Si tratta di 'cento punti' sul futuro che gli studenti vorrebbero per le Università italiane. Le priorità, come ha spiegato Simone Agutoli dell'Udu Lombardia, sono molteplici, per esempio "lo psicologo scolastico", idea per cui "abbiamo già pronta per il prossimo governo una proposta di legge con le relative coperture finanziarie".

Una nuova figura da istituire che rappresenta "un'esigenza che gli studenti di tutte le età hanno manifestato a più riprese - ha commentato il consigliere lombardo del M5s Raffaele Erba - bisogna poi intervenire sui costi legati agli affitti. Oggi una piccola stanza a Milano arriva a costare 600 euro al mese: occorrono tariffe calmierate". E più in generale, secondo Erba, è necessario "che lo Stato si impegni in un puntuale riammodernamento delle strutture degli atenei che passi in primo luogo dall'efficientamento energetico degli stessi". (ANSA).