Con Kiton un'estate a colori

E' a tutto colore la collezione Kiton per la Primavera-Estate 2023, presentata oggi a Milano.

Tra rosa shocking e verde smeraldo, insieme al classico tre pezzi giacca, gilet e pantalone si affermano gli shirt-dress, declinati in versione lunga o al ginocchio.

Ugualmente rilassata, la capsule di T-shirt deluxe in cotone si abbina ai pantaloni travel, mentre per la sera ci sono gli abiti lunghi in sangallo o il tuxedo fucsia.