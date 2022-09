Oversonic Robotics società benefit, approvato nuovo statuto

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Oversonic Robotics, prima realtà italiana a portare sul mercato un robot umanoide cognitivo, diventa società benefit. Il Consiglio di amministrazione ha approvato un nuovo statuto sociale, in base al quale "la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni e altri portatori di interesse".

"Si tratta di un passaggio determinante per formalizzare l'impegno che sta alla base del progetto Oversonic: sviluppare un modello sostenibile e inclusivo di integrazione della tecnologia nella quotidianità - spiega Fabio Puglia, presidente e cofondatore di Oversonic - È essenziale dare fin dal principio un indirizzo certo e 'Human Centric' a tecnologie fortemente impattanti sul piano sociale. La nostra sfida è favorire in maniera responsabile lo sviluppo di una società evoluta, in cui la convivenza tra uomini e robot sia funzionale al bene comune e sicura".

L'azienda, attraverso lo status di società benefit, punta anche a porsi come piattaforma di riferimento per la robotica e l'innovazione tecnologica Made in Italy. "Il mercato della robotica è in grande espansione - aggiunge Paolo Denti, CEO e cofondatore di Oversonic - e presenta grandi opportunità e allo stesso tempo responsabilità". (ANSA).