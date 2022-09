Marco Rambaldi sfila contro l'indifferenza per i diritti

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Ha voluto chiamare la sua nuova collezione Odi et amo "perché sono gli estremi e - dice Marco Rambaldi - dobbiamo stare alla larga dall'indifferenza, soprattutto in questo momento storico per quello che andremo a vivere". Per questo il giovane stilista ritiene importante "parlare di diritti mandando in passerella persone vere con le loro storie senza legami di etnia, genere e religione".

Nel cast super inclusivo, come sempre nelle sfilate di Marco Rambaldi, ragazze di ogni taglia, provenienza, età e orientamento sessuale. "La mia generazione - osserva - è stanca di ciò che succede e di giustificarsi sempre in questo momento storico si rischia di fare passi indietro nei diritti la libertà va difesa ogni giorno quella per le donne, per la comunità lgbt, per gli ultimi".

Proprio gli ultimi erano al centro del lavoro della grande fotografa Letizia Battaglia, che è stata di ispirazione per la proposta per la prossima primavera-estate, portata in passerella all'aperto, nel Parco del Portello, con il pubblico seduto sulla panchina più lunga del mondo.

Tra le proposte, i capi all'uncinetto che sono la firma di Rambaldi, insieme ad abiti in jersey cut out e tubini con telefonini incorporati. (ANSA).