Del Core in fondo al mare tra coralli e couture

(ANSA) - MILANO, 21 SET - E' un'immersione nelle profondità marine, da cui emergono sirene con abiti in rete o incrostati di coralli, la collezione per la prossima estate di Del Core, la quarta in passerella a Milano del brand.

Rispetto alle proposte precedenti, Daniel racconta di aver sentito il bisogno di alleggerire la sua proposta, di renderla "più mondana e meno couture", ma l'amore per l'alta moda c'è e si vede nei capi scenografici che sono un trionfo di paillettes dorate e ricami di perline tridimensionali e nei pezzi scultorei, cui lo stilista accosta un nuovo tailoring stretch e capi di chiffon scivolato.

Per Daniel Del Core, che ha esordito in passerella durante la pandemia, "iniziare in questo periodo non è stato semplice, ma io ho un team forte e sono le persone che fanno un'azienda. Per un brand focalizzato sulla sera è stato difficile, ma abbiamo insistito e questo - conclude - ci ha ripagato". Anche con una collaborazione con Wolford per body e calze che hanno accompagnato la sfilata. (ANSA).