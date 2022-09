Cairo, penso a una festa per acquisto della sede del Corsera

(ANSA) - MILANO, 21 SET - "Appena chiuderemo l'operazione di acquisto della sede del Corriere della Sera di via Solferino, presumibilmente entro metà ottobre, voglio fare una festa", aprendola alla città. Così Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup.

Appena avremo l'ok per la parte vincolata, potremo acquistare interamente la proprietà", spiega Cairo rispondendo ai giornalisti a margine della presentazione del 21esimo Premio Cairo a Milano, aggiungendo che "abbiamo fatto un rogito, poi abbiamo dato la prelazione allo Stato per la parte vincolata tutelata dalla Soprintendenza dei Beni culturali: nel momento in cui non fosse esercitata la prelazione, potremo acquistare interamente la proprietà" a conclusione definitiva del braccio di ferro con il fondo Blackstone.

Fare una festa una volta acquisito definitivamente il palazzo "sarebbe una bella cosa, ne parlavo anche con il direttore del Corriere, Fontana, per poi aprire il palazzo alla città per consentire ai cittadini di entrare e visitare la mitica sala Albertini, lo scalone con tutte le foto dei grandi giornalisti e scrittori che hanno lavorato al Corriere negli anni", conclude il presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup.

