Spara con scacciacani e si barrica in casa, portato in ospedale

(ANSA) - MILANO, 20 SET - I carabinieri sono intervenuti in via Fratelli Rosselli a Mazzo di Rho (Milano) dove un uomo si era asserragliato in casa. Ad avvertire i militari sono stati i vicini, svegliati da alcuni colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rho, la squadra specializzata di Intervento Operativo e i negoziatori del Comando Provinciale dei Carabinieri.

Dopo una lunga trattativa i negoziatori sono riusciti a dialogare con l'uomo barricato in casa. Tranquillizzato dai militari, dopo otto ore di negoziazione, l'uomo ha finalmente aperto la porta.

In casa è stata trovata una pistola scacciacani con diversi colpi a salve. L'uomo è stato portato in ospedale. (ANSA).