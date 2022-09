Moncler, show aperto a tutti in piazza Duomo per 70 anni

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Prenderanno il via sabato in piazza Duomo, a Milano, con uno show aperto a tutti e diretto dal coreografo francese avanguardista Sadeck Berrabah (Sadeck Waff), i 70 giorni di eventi ed esperienze in tutto il mondo voluti da Moncler per il suo settantesimo anniversario.

"In linea con lo spirito di condivisione di Moncler, e con il desiderio di stringere sempre un legame forte e autentico con le comunità locali, soprattutto nei momenti più significativi per il brand, la notte magica di Piazza del Duomo - si legge in una nota del brand - sarà aperta a tutti, perché Moncler è una storia di tutti".

Al centro della scena di questo momento storico per il brand, il piumino Maya, rivisitato con un'edizione limitata caratterizzata da una nuova palette di colori e da un logo commemorativo in cui il simbolo dell'infinito avvolge il cockerel con il numero 70. Al restyling del modello originale si affiancano anche 7 interpretazioni inedite di 7 designer che hanno ricoperto un ruolo significativo nella storia del marchio: Thom Browne, Hiroshi Fujiwara, Rick Owens, Pierpaolo Piccioli, Francesco Ragazzi, Giambattista Valli e Pharrell Williams. Le loro riletture della giacca Maya saranno svelate di settimana in settimana a partire dal 15 ottobre. (ANSA).