Luisa Beccaria torna a sfilare dopo due anni

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Luisa Beccaria torna a sfilare alla Milano Fashion week dopo due anni di assenza domenica 25 Settembre alla Rimessa dei Fiori, e lo fa - annuncia - consapevole di quanto niente possa essere come prima della pandemia.

"La sospensione degli ultimi anni - dice la stilista - ha dato a spazio a ripensamenti. Ci ha dato modo di riflettere su modalità diverse per proporre e far vivere la moda, facendo evolvere il format tradizionale".

"Credo sia giunta l'ora - considera - di pensare a contenuti più emozionali, e coinvolgenti della classica passerella. In questo momento per noi è importante comunicare un concetto di lifestyle a 360°, un mondo Luisa Beccaria che ha bisogno, per emergere, di situazioni più descrittive ed intime, in grado di appassionare ed emozionare". (ANSA).