Elezioni, giudice respinge ricorso lista Cappato

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso della lista di Marco Cappato sul caso delle firme digitali.

"Nel silenzio assoluto da parte di Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica il giudice di Milano si è trovato a dover decidere in condizioni di oggettivo ricatto prodotto dall'inerzia istituzionale. Anche per questo la nostra azione non finisce qui. E' in preparazione un reclamo urgente e ricorsi a giurisdizioni internazionali", è stata la reazione del leader di Referendum e Democrazia. (ANSA).