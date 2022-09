Apre il BasicVillage Milano, 4500 mq di showroom e loft

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Verrà inaugurato domani, con una grande festa durante la fashion week, il BasicVillage Milano, un villaggio di 4500 mq in un complesso industriale dei primi del Novecento con i nuovi showroom dei principali marchi del Gruppo (Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga, Briko e Sebago), uffici e loft residenziali.

Lo spazio di via dell'Aprica 12, in zona Farini, ripropone la formula del BasicVillage di Torino, un villaggio post-industriale di 22mila mq che è il quartier generale del Gruppo BasicNet. Nato come fabbrica di gomma, divenuto negli ultimi anni studio di architettura e spazio-eventi, lo spazio milanese si sviluppa in due corpi di fabbrica. Al piano terra di una palazzina rossa si trovano i 400 mq di EDIT Italian Pub che, dopo Torino, ha scelto il BasicVillage per il suo primo locale milanese. Al primo piano dello stesso edificio si trovano gli uffici e lo showroom di Culti Milano SpA mentre, al secondo piano, una terrazza di oltre 450 mq si affaccia sull'ex scalo Farini. Infine, al piano terra interno cortile, gli uffici della start-up Pica Group, di VerySimpleKitchen e due saloni per eventi. Nella seconda palazzina, oltre agli showroom, gli spazi residenziali: 9 loft dai 45 ai 170 mq che saranno ultimati a fine 2022, destinati ad affitti di breve periodo. Così come i saloni e la terrazza, saranno utilizzabili sia da esterni sia dalle società che operano all'interno del nuovo BasicVillage.

Domani, per inaugurare il villaggio, si terrà un evento dedicato a K-Way con un'installazione dell'artista Cyrill Lancelin, una performance di Nu Genea e una mostra antologica dedicata all'archivio del brand. (ANSA).