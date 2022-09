A Milano Moda Donna debutta The Power of words

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Debutta alla Milano Fashion Week, il 24 settembre, The Power of Words, un brand nato in America lo scorso gennaio da un'idea della designer anglo-indiana Deborah Sawaf, il 20% dei proventi del quale va a un'organizzazione che si occupa di salute mentale.

Il messaggio di The Power of Words, lanciato anche durante il recente NBA All Star Weekend and Super Bowl Weekend per raccogliere fondi a favore della ricerca contro le malattie mentali, si concretizza nell'uso sui capi parole di incoraggiamento come 'speak out', 'be brave', 'courage'. Anche all'interno dei vestiti - blazer, abiti, gonne all'insegna dello streetwear di lusso - è cucito un nastro verde con alcune parole motivazionali, perché il verde è il colore simbolo della lotta contro i disturbi mentali. (ANSA).