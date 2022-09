Vino e moda, torna La Vendemmia di MonteNapoleone

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Torna dal 3 al 9 ottobre a Milano 'La Vendemmia di MonteNapoleone', l'iniziativa ideata e promossa da MonteNapoleone District basata sul connubio tra i brand della moda e le aziende vinicole italiane e non. Giunta alla tredicesima edizione, è patrocinata dal Comune di Milano e da Confcommercio-Imprese per l'Italia ed è realizzata in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d'Italia, la 92esima Fiera Internazionale Tartufo Bianco d'Alba e Fondazione Dynamo Camp.

In programma per una settimana un palinsesto di eventi tra visite guidate nei musei, wine tasting e menù gourmet. In particolare, il 6 ottobre le boutique accoglieranno i propri ospiti per cocktail su invito organizzati in partnership con le migliori cantine vitivinicole, da Via Montenapoleone passando per Via Verri e via Bagutta fino a Via della Spiga, che torna a partecipare dopo due anni di assenza.

Al centro del calendario, l'impegno sociale in favore di Dynamo Camp: il 5 ottobre è in programma l'Asta benefica "Italian Masters", battuta da Christie's all'Hotel The Westin Palace. I proventi della vendita dei 29 lotti, composti da pregiate bottiglie appartenenti al Comitato Grandi Cru d'Italia, volumi a tiratura limitata ed experience enogastronomiche, andranno a sostegno della sessione di terapia ricreativa di Capodanno - dal 27 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023 - dedicata a famiglie con figli affetti da gravi patologie neurologiche e sindromi rare.

"Da sempre - dice il Presidente di MonteNapoleone District Guglielmo Miani - lavoriamo per valorizzare la straordinaria arte del saper vivere italiana, attraverso la promozione di iniziative che creano partecipazione e condivisione della cultura del bello e del buono, quali ad esempio moda e vino, pilastri che hanno contribuito a renderci famosi e unici nel mondo". (ANSA).