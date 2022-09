Milano: dipendenti comunali a lezione di monopattino

(ANSA) - MILANO, 19 SET - La sicurezza stradale in monopattino è il focus dell'evento, rivolto a dipendenti e collaboratori del Comune di MIlano, che l'azienda Bird ha promosso oggi per la Settimana Europea della Mobilità. "Vogliamo migliorare la fiducia degli utilizzatori del monopattino, rendendoli più consapevoli nelle loro esperienze di guida. Sono occasioni che l'azienda promuove a livello globale nelle oltre 400 città in cui opera: crediamo che la formazione sia fondamentale per introdurre un cambiamento positivo nelle abitudini delle persone e in un'ottica di tutela dell'ambiente", commenta Cristina Donofrio, General Manager di Bird Italia, che ha accolto sul tetto dello stabile di via Sile gli assessori comunali alla Mobilità, all'Ambiente, al Welfare e all'Urbanistica, Arianna Celsi, Elena Grandi, Lamberto Bertolè e Giancarlo Tancredi.

"L'amministrazione comunale milanese è impegnata per implementare la sicurezza e la protezione di tutti i protagonisti della strada, nel reciproco rispetto e nell'armonizzazione del miglioramento della mobilità in città: questa iniziativa va in tale direzione - afferma l'assessore Censi - La micomobilità può aiutare a risolvere i problemi di traffico nelle grandi città perchè si basa su mezzi sostenibili e costituisce una ricucitura con i luoghi del trasporto pubblico locale". (ANSA).