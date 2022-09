Mandarina Duck festeggia 45 anni a Milano con dj set

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Classe 1977 e bolognese di nascita, Mandarina Duck festeggia i suoi primi 45 anni a Milano, alla vigilia della Fashion Week, con un dj set di Catherine Poulain, omaggiando lo storico archivio del brand con una capsule di zaini pensati per lui e per lei.

Il protagonista è uno zaino in limited edition dall'estetica minimal, realizzato in diverse varianti di colore, disponibile dal 20 settembre online e in alcuni store monomarca selezionati.

"Mandarina Duck celebra quest'anno 45 anni che potremmo racchiudere - spiega Giulia Nora, Marketing & Communication Manager di Mandarina Duck - in una sola parola: 'evoluzione'.

Evoluzione nei materiali, che hanno permesso al brand di essere riconosciuto come innovatore nel segmento pelletteria e valigeria; evoluzione nei colori, osando attraverso la scelta di colori sempre pop, ma mai scontati; evoluzione nel design grazie alla continua ricerca di soluzioni pensate per accompagnare al meglio i propri clienti in ogni avventura. Per festeggiare questo importante traguardo, abbiamo deciso di creare un prodotto nuovo, ma allo stesso tempo fortemente legato al nostro heritage: uno zaino dalle linee minimal e rigorose, con uno stile poliedrico perfetto per un lungo viaggio o semplicemente per il tempo libero". (ANSA).