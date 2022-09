Lombardia: Regione assegna 59 milioni per navigabilità Po

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Regione Lombardia si prepara ad assegnare circa 59 milioni di euro per migliorare la navigabilità del Po, risorse ministeriali derivanti da un accordo con il ministero delle Infrastrutture finalizzato a realizzare un programma di interventi che riguardano il sistema idroviario padano-veneto.

Nel prossimo mese di ottobre Regione sottoscriverà con Aipo, in qualità di soggetto attuatore, un'apposita convenzione per definire le modalità di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi stessi.

Gli interventi finanziati prevedono la regimazione a corrente libera dell'alveo di magra del Po per le navi di classe Va Cemt da Piacenza a Foce Mincio Parte 1 e la risoluzione di ostacoli alla navigazione di V classe Cemt, lungo la linea navigabile Fissero - Tartaro - Canalbianco mediante risezionamenti straordinari della cunetta navigabile nei Comuni di Mantova e Ostiglia.

"Queste risorse - evidenza l'assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi - avranno importanti ricadute sulla navigazione del Po, con benefici per l'economia dei nostri territori". Si tratta infatti "di vie navigabili interne - ha concluso - riconosciute anche a livello europeo come strategiche e di rilevanza internazionale".

La progettazione delle opere è oggi in corso. I primi interventi verranno avviati entro il 2023, con fine lavori stimate a partire dal 2024. (ANSA).