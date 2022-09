Ilva: giudici su class action cittadini, materia a Corte Ue

(ANSA) - MILANO, 19 SET - La sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale civile di Milano, presieduta da Angelo Mambriani, ha sospeso il procedimento instaurato con una 'class action' da alcuni cittadini di Taranto che chiedevano, in sostanza, la chiusura dell'Ilva per problemi ambientali e sanitari. I giudici hanno rimesso alla Corte di Giustizia europea "tre questioni concernenti l'interpretazione della normativa europea in materia di emissioni inquinanti di impianti industriali in relazione alle norme italiane". (ANSA).