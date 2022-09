I Chi è chi Awards aprono la Milano Fashion Week

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Da anni inaugurano la settimana della moda: tornano la mattina del 20 settembre, nella sala Alessi di Palazzo Marino, in apertura della Milano Fashion Week, i Chi è chi Awards, i premi ideati e organizzati da Cristiana Schieppati direttrice del Chi è chi, giunti alla 22/a edizione.

Patrocinati dal Comune di Milano e dalla Camera Nazionale della Moda, i premi coinvolgono tutta la comunità del settore: imprenditori, designer, uffici stampa, ambassador, manager della comunicazione. Proprio per questo da questa edizione diventano i Fashion community awards.

Tra i riconoscimenti che verranno assegnati il 20 settembre, il Premio Elio Fiorucci Designer of the Year ad Alessandro Michele, il Top model of the year a Malika El Maslouhi, il Premio alla Carriera a Brunello Cucinelli, il Premio Generazione Z a Tananai, il Premio Ambassador Italian Touch ad Antonio Marras, il Premio young designer a Marco Rambaldi. I Premi Barbara Vitti per il miglior ufficio stampa moda e bellezza sono per Alessio Vannetti Chief Brand Officer di Valentino e Cristiana Villani, Pr Manager Italia di Guerlain Paris.

I vincitori sono stati decisi da una giuria che ha assegnato i premi sul tema The Human Touch, il tocco umano che ha motivato la resilienza della moda. Per la prima volta viene assegnato dal Comune di Milano e dal Chi è Chi il premio Fashion & The City, consegnato a Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS, rappresentata da Matteo Secoli, presidente del Consiglio Direttivo. (ANSA).