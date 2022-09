Fiere: Lineapelle compie 100 anni ed è 'Back to the Next'

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Spegne 100 candeline Lineapelle, il salone internazionale dedicato alla filiera della moda e del design, e lo fa sotto lo slogan 'Back to the next'.

L'esposizione, a Fieramilano Rho dal 20 al 22 settembre, apre le porte a 1.134 espositori da 40 nazioni, segnando un definitivo ritorno alla piena normalità: a febbraio erano stati 960.

Nel claim dell'edizione numero 100 c'è non un ritorno al passato, bensì la celebrazione di una "visione progettuale futuribile". ProTagoniste sono le tendenze moda per la stagione Autunno/Inverno 2023-24 che quest'anno entrano in una dimensione crossmediale con il Metaverso: i campioni esposti saranno tradotti anche in modalità virtuale, in uno spazio digitale fruibile da qualsiasi device, compresa la visita con visori 3D.

Una esperienza tra il reale e il fisico sarà possibile nello spazio immersivo 'Leatherverse' alla scoperta della pelle italiana.

La pelle diventa inoltre tela e base creativa in tre opere esposte: un olio su tela di Mimmo Paladino dal titolo 'La Cena del Calzolaio Magico'; un'installazione materica a base pelle di Franco Politano dal titolo 'Pelli Trincerate'; una versione a grandezza naturale dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, realizzata da Francesco La Rosa. Spazio anche al progetto espositivo 'The Beauty Of The Italian Tanning Industry: Heritage, Science and Design', promosso da Unic - Concerie Italiane, che racconta il mondo dell'industria conciaria italiana che vale il 66% della produzione dell'Unione Europea e il 23% di quella globale. Al Green Theatre va in scena l'approccio sostenibile delle aziende espositrici italiane con presentazioni e dibattiti, mentre nel cuore di Milano, in Piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa ci sarà, in concomitanza della Milano Fashion Week, Lineapelle Designer Edition dove brand e giovani stilisti che presenteranno le loro collezioni con eventi, performance e installazioni. (ANSA).