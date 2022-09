Diesel apre le porte della sua sfilata a studenti e ragazzi

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Diesel apre le porte della moda al pubblico e alla città di Milano per la sfilata del 21 settembre all'Allianz Cloud Arena, che ha il patrocinio del Comune di Milano.

Diesel e il Gruppo OTB hanno infatti invitato i propri dipendenti e 1.600 studenti delle scuole di moda e delle Università del territorio. Inoltre, oltre 2.000 persone, di cui il 70% fra i 18 e i 25 anni, si sono potute iscrivere gratuitamente alla sfilata attraverso una piattaforma online sul sito diesel.com, con ingressi andati sold-out in un'ora e mezza.

In scena, la nuova collezione del brand firmata dal Direttore Creativo Glenn Martens.

"Con la sfilata di Diesel - dice Renzo Rosso, Presidente del Gruppo OTB, - vogliamo lanciare un messaggio importante: la moda è di tutti e Milano ne è la capitale. Questo evento, unico nel suo genere, è un passo coraggioso per il nostro Gruppo e sono molto felice che il Comune di Milano condivida la nostra visione e ci abbia dato il Patrocinio. Oltre ad un pubblico di stampa, celebrity, istituzioni, addetti ai lavori, sono orgoglioso che per la prima volta anche tutte le persone che hanno lavorato alla collezione possano vedere in passerella il frutto del lavoro di mesi, e che tanti giovani, che sono il futuro di questo settore, possano vivere live un momento così magico. Tra gli ospiti anche la community NFT di Diesel: per la prima volta, gli appassionati del nostro brand del mondo Web3 saranno parte di un'esperienza reale ed emozionante." (ANSA).