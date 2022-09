Camera di Commercio di Milano, Sangalli confermato presidente

(ANSA) - MILANO, 19 SET - È stato rinnovato il Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per il periodo 2022-2027: confermato presidente Carlo Sangalli, rieletto all'unanimità dai nuovi consiglieri, rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e sociale. "Credo che la coesione sia l'elemento più importante del nostro sistema imprenditoriale - commenta Sangalli - che mette insieme i territori di Milano, Monza Brianza e Lodi: una coesione che, nel rispetto delle differenze, non è una somma algebrica ma una opportunità strategica e politica. Una coesione che è diventata fondamentale per rispondere, come Camera di commercio, alle crisi senza precedenti che stiamo affrontando. E le nostre imprese, per vincere le sfide che ci aspettano chiedono più semplificazione, più innovazione e coinvolgimento nelle scelte e nei progetti futuri che riguardano i nostri territori", conclude il confermato presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Sangalli, nato a Porlezza, in provincia di Como, 85 anni fa, è anche presidente di Confcommercio.

La sua elezione è stata accolta dal presidente della Lombardia Attilio Fontana come "una ottima notizia in una fase così delicata per la economia del Paese e, in particolare, per il comparto del commercio e dei servizi". (ANSA).