A Milano testa maiale vicino stele in memoria Calabresi

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Una testa di maiale, infilzata su un'asta, è stata trovata oggi a Milano nei pressi della stele che ricorda il commissario Calabresi, tra via Giotto e via Cherubini. Del ritrovamento si sta occupando la Digos della Questura, che indaga per chiarire i contorni della vicenda. Gli agenti stanno raccogliendo informazioni nel quartiere in cui cinquant'anni fa il funzionario di polizia venne ucciso. (ANSA).