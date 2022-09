Serie A: Milan-Napoli 1-2

(ANSA) - MILANO, 18 SET - E' il Napoli a vincere, per 1-2, la sfida scudetto di San Siro contro il Milan, e la squadra di Spalletti - squalificato - più cinica e spietata, conquista la vetta della classifica in condivisione con l'Atalanta. Gol di Politano su rigore procurato da Kvaratskhelia - una spina nel fianco del Milan per tutta la partita -, poi pari di Giroud e raddoppio di Simeone che chiude la partita. Resta l'amaro del Milan che si vede spezzare la gioia in gola da due traverse. Ai rossoneri è mancato l'estro di Leao, i suoi strappi, la sua imprevedibilità palla al piede. E' mancato l'uomo che può, in ogni istante, ribaltare gli equilibri. (ANSA).