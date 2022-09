Scala: oltre 6mila a concerto Accademia al parco

(ANSA) - MILANO, 18 SET - L'estate a Milano si è aperta con il concerto gratuito della Filarmonica della Scala in piazza Duomo del 12 giugno e si è chiuso idealmente questa sera con il Back to the City concert di cui è stata protagonista a Bam - la biblioteca degli alberi - l'Accademia della Scala. Anche per questa quarta edizione del concerto alcune migliaia di spettatori - quasi 6.500 per gli organizzatori - sono arrivati nel parco che si trova accanto al Bosco verticale e al grattacielo Unicredit accomodandosi sul prato o stando in piedi più in lontananza.

"Abbiamo pensato di portare un po' d'opera per tutti" ha spiegato Francesca Colombo direttore culturale di Bam. "Ci impegniamo per una cultura legata alla natura - ha aggiunto Kelly Russell Catella, direttrice della fondazione Catella - e eventi come questo sono possibile grazie alla collaborazione fra pubblico e privato". (ANSA).