Monza-Pontida, sfida in piazza fra Salvini e Letta

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Sfida a distanza (breve) in Lombardia oggi fra il leader della Lega, Matteo Salvini, e quello del Partito Democratico Enrico Letta, il primo al tradizionale raduno di Pontida, in provincia di Bergamo, il secondo in piazza a Monza, a 34 chilometri di distanza.

"Per smentire tutte le chiacchiere, le invidie, le gelosie e le parole al vento, perché rimanga scritto l'impegno a prendere per mano questo Paese. Scripta manent. Ministri e governatori sottoscrivono i 6 impegni su cui ci mettiamo la firma", ha detto Salvini lanciando i sei punti su cui la Lega si è impegnata in vista di un eventuale futuro governo del centrodestra: stop al caro bollette, riforma dell'autonomia, flat tax e pace fiscale, Quota 41 per le pensioni, il ripristino dei decreti Sicurezza, una giustizia giusta.

"Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria", ha detto invece Letta, arrivando all'evento promosso dal partito in piazza nel capoluogo. "Noi non vogliamo un'Italia che si leghi all'Ungheria come Salvini oggi ha voluto proporre di fare. Noi non vogliamo un'Italia che strizza l'occhio a Orban e Putin, vogliamo un'Italia che sia nel cuore dell'Europa ed è fedele alle sue alleanze", ha aggiunto. (ANSA).