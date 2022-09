Milan: Pioli, non dovevamo perdere ma il calcio è anche questo

(ANSA) - MILANO, 18 SET - "Non sono assolutamente soddisfatto, abbiamo fatto solo un gol nonostante tutto ciò che abbiamo creato. C'è delusione, perché non dovevamo perdere, ma il calcio è anche questo qui e impareremo da questa serata". Dai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan Stefano Pioli esprime tutta la sua delusione per la sconfitta di questa sera a S.Siro contro il Napoli.

"Avremmo dovuto essere più concreti - dice ancora Pioli -, la prestazione fisica e mentale l'avevamo fatta tutta. Abbiamo perso perché nelle due aree non abbiamo messo quella qualità e determinazione che servono". "De Ketelaere? - aggiunge - per me quella di oggi è stata la sua migliore prestazione stagionale.

E' in crescita continua, gli va dato tempo per capire ma sono contentissimo delle sue caratteristiche. Sono sicuro che diverrà più determinante nella fase offensiva". (ANSA).