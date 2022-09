Dà in escandescenza con il 118 e rapina anziana, arrestato

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Si è ferito accidentalmente a una mano e così ha chiamato il 118 ma l'ambulanza per un nigeriano di 33 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, ci ha messo troppo tenpo ad arrivare. Così questa mattina a Masate, in provincia di Milano, ha dato in escandescenza e aggredito i soccorritori.

Una donna di 78 anni si è avvicinata per calmarlo e lui in tutta risposta l'ha fatta cadere a terra e le ha preso i 40 euro che aveva nella borsetta. I carabinieri sono arrivati sul posto e lo hanno arrestato per rapina aggravata.

Dopo essere stato curato alla mano, l'uomo è stato portato in carcere. (ANSA).