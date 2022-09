A Milano lancio di vernice contro banchetti di Italia Viva e Pd

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Questa mattina due banchetti elettorali a Milano, uno di Italia Viva e uno del Pd, sono stati colpiti da un lancio di uova piene di vernice blu, il primo in piazza Wagner il secondo in via Papiniano, dove due settimane fa, sempre di sabato, era stato danneggiato un banchetto di FdI.

"Dopo Fratelli d'Italia e Forza Italia, oggi è toccato a Italia Viva e a noi. In questa campagna elettorale stiamo vivendo un clima spregevole di violenza e prepotenza", ha commentato la coordinatrice milanese Dem Silvia Roggiani.

"Un episodio grave" hanno scritto sui social di Italia Viva Milano. Intorno alle 11 "un nostro banchetto in piazza Wagner a Milano - spiega il partito di Renzi - è stato colpito con delle uova piene di vernice blu lanciate da due ragazze in bicicletta con il volto coperto all'urlo: 'siete tutti uguali, fate schifo'".

Simile quanto accaduto al Pd. "Stamattina in viale Papiniano angolo via Ausonio due ragazze e un ragazzo con il volto coperto in sella alle loro biciclette hanno tirato ai nostri volontari, urlando insulti e "mai con il Pd", delle uova piene di vernice blu e bianca" ha spiegato Roggiani che ha espresso solidarietà a Italia Viva. "La politica - ha concluso - è fatta di iniziative, proposte, opinioni differenti e confronti. Mai dalla violenza".

