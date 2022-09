Torna 'Una racchetta per la vita', tra tennis e prevenzione

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Si tiene domenica al Tennis Club Milano Bonacossa la seconda edizione del torneo benefico di tennis di doppio femminile 'Una racchetta per la vita'.

Realizzato da un'idea di Viviana Galimberti, Direttore della Divisione di Senologia Chirurgica dello IEO-Istituto Europeo di Oncologia, il torneo è stato pensato per ricordare l'importanza della prevenzione dei tumori e raccogliere donazioni in sostegno della Fondazione IEO-Monzino, per supportare la ricerca del Women's Cancer Center, il centro multidisciplinare e multifunzionale a misura di donna dello IEO, dedicato alla salute femminile nel suo insieme.

Il giorno delle sfide in rosa prevede partite di 12 coppie, composte da professioniste dello IEO, da altre dottoresse, da pazienti ed ex-pazienti, ma soprattutto visite senologiche aperte e gratuite, alla presenza di specialiste dello IEO che saranno a disposizione di tutte coloro che lo desiderano. Per questo secondo appuntamento le attività di prevenzione si ampliano e saranno disponibili per tutti anche consulti gratuiti, grazie alla disponibilità di ulteriori specialisti dello IEO presenti al Tennis Club: genetista, oncologo-dermatologo, dietista, chirurga plastico-ricostruttiva, fisioterapista e ginecologa.

Raffaella Reggi, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984, anche per questa seconda edizione ha accettato con piacere di tornare ad arbitrare. A intrattenere le giocatrici e i soci del Club 'Un concerto per la Vita', una serata jazz di raccolta fondi, con la partecipazione della vocalist Danila Satragno e del musicista Antonio Zambrini al pianoforte, oltre a docenti del Conservatorio di Milano. (ANSA).