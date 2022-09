Tacchi alti o sneaker, oggi le scarpe si stampano in 3D

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Dai tacchi alti alle scarpe da arrampicata: a realizzarle ci pensa la stampa 3D. In occasione dell'edizione 2022 di Simac, kermesse milanese dedicata alle tecnologie per le calzature, la multinazionale chimica Basf porta nuove soluzioni e materiali per la progettazione e lo sviluppo di scarpe attraverso la stampa 3D.

Con il marchio di Basf 3D Printing Solutions GmbH, 'Forward AM', all'esposizione trovano posto campioni di stampi, fondi e suole. I visitatori potranno ammirare scarpe da arrampicata stampate in 3D realizzate con la polvere flessibile Ultrasint TPU01: si tratta della prima scarpa ottenuta in questo modo secondo i principi di 'Additive Manufacturing', una tecnologia in grado di semplificare l'assemblaggio e accorciare i tempi di produzione delle calzature su misura. (ANSA).