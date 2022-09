Sciopero Tpl, metropolitana chiusa a Milano fino alle 15

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Chiudono le 4 linee della metropolitana di Milano per lo sciopero proclamato per oggi dalle 8.45 dopo una serie di aggressioni a conducenti e agenti di stazione. E' quanto comunica l'Atm precisando che sono possibili ritardi alle fermate di autobus e tram. Su tutte le linee, fa sapere ancora l'Azienda Trasporti, i mezzi torneranno in circolazione dopo le 15. (ANSA).