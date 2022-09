Per il fumetto momento d'oro, festival lo celebra

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Nel centenario della nascita di Charles M.Schulz, creatore dei mitici Peanuts, Ascoli Piceno ospita la prima edizione di Linus - Festival del fumetto.

Quattro giorni, dal 29 settembre al 2 ottobre, dedicati all'evoluzione e agli sviluppi di questo genere letterario attraverso proiezioni, letture, mostre, concerti, dialoghi con gli ospiti e incontri con le scuole. Un progetto ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, sulla scia del crescente successo de La Milanesiana, presentato oggi al Teatro Filodrammatici di Milano.

"Il fumetto italiano sta vivendo un momento d'oro: una recente ricerca dell' associazione italiana degli editori ci dice che ogni 8 libri venduti, uno è un fumetto - ha detto il ministro Dario Franceschini".

Al creatore dei mitici Peanuts, che hanno ispirato la storica rivista italiana edita da La nave di Teseo, è dedicata la mostra inedita 'Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz', curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo. "L'attenzione crescente per il fumetto - ha detto Elisabetta Sgarbi - non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la rivista linus ha un ruolo di assoluta importanza".

Tra gli appuntamenti in calendario ad Ascoli Piceno, una serata dedicata a Diabolik con ospiti i Manetti bros; Simone Cristicchi con uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo "Ho disegnato troppo"; una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo; un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi; Antonio Rezza che racconta "Encefalon", il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, e infine l' anteprima assoluta dello spettacolo Extralishow, tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un'idea di Elisabetta Sgarbi e con protagonisti gli Extraliscio. Con loro sul palco l'attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, Antonio Rezza e Davide Toffolo che durante lo spettacolo canterà e disegnerà dal vivo. (ANSA).