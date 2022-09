Novartis Italia arriva a Milano con il nuovo quartier generale

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Novartis Italia, azienda leader del settore farmaceutico, arriva a Milano con una nuova sede che viene inaugurata oggi in zona Porta Garibaldi.

Il trasferimento a Milano, dove le attività di Novartis affondano le loro radici, ha l'obiettivo di facilitare la vicinanza alle istituzioni oltre che all'ecosistema dell'innovazione e della ricerca. In Italia Novartis è una della maggiori aziende del settore farmaceutico, con un ruolo di punta nelle più importanti aree terapeutiche - quali cardiovascolare, immunologia, onco-ematologia e neuroscienze -, rappresentando uno tra i primi investitori in R&D con circa 250 milioni di investimenti previsti entro il 2023.

Nel 2021, Novartis ha contribuito alla cura di oltre 13 milioni di pazienti nel Paese e ha generato un impatto complessivo, sul piano sociale, ambientale ed economico , di 8,4 miliardi di euro.

"Questo trasferimento rappresenta per noi una scelta orientata al futuro - ha dichiarato Valentino Confalone, Country President e Amministratore Delegato di Novartis Italia. Siamo convinti che si tratti di un nuovo importante capitolo per la nostra storia che consentirà di interagire al meglio con le istituzioni e la comunità medico-scientifica, contribuendo attivamente alle grandi sfide della sanità per creare un nuovo paradigma a beneficio della collettività e dei pazienti".

La nuova sede reinterpreta anche il modo di lavorare. A settembre è stata annunciata l'adozione di 'Choice with responsibility', un modello che prevede massima flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e possibilità di scelta del miglior luogo in cui lavorare, in ufficio o da remoto.

Il nuovo quartiere generale di Novartis a Milano è stato realizzato da Colliers Global Investors Italy, società proprietaria dell'intero immobile, all'insegna della sostenibilità e garantisce le migliori performance dal punto di vista dell'efficienza energetica, dimostrate dal prossimo ottenimento della certificazione LEED Platinum, sistema americano di classificazione dell'efficienza energetica e dell'impronta ecologica degli edifici. (ANSA).