Niederkofler atterra in Valtellina, a Livigno ora c'è Kosmo

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Norbert Niederkofler, tre stelle Michelin al St Hubertus di San Cassiano, taglia il nastro della cucina di Kosmo-Taste The Mountain a Livigno. Lo ha fatto conducendo una serata di gastronomia "alta" in tutti i sensi: per il valore della cucina, per la bravura dello chef residente, Luca Armellino, ma anche per la quota di uno dei centri urbani più alti d'Europa. A coadiuvare Armellino una giovane brigata di cucina, che nei prossimi mesi lavorerà a stretto contato con Niederkofler. Lo chef, nel corso della serata, ha più volte rimarcato l'importanza di una "cucina di montagna legata agli ingredienti: il cibo e i sapori tipici sono divenuti, negli ultimi anni, una delle ragioni per cui i visitatori raggiungono il territorio". Obiettivo dichiarato di Kosmo è democratizzare la cucina gourmet di montagna, "aprendosi a un target più ampio" pur mantenendo unicità e ldentità (sia quella territoriale, ma allo stesso tempo l'impronta legata a una cucina di livello). Una menzione particolare per la mixology (un bravissimo barman) e, nel menu stagionale, dove si fa uso delle erbe di campo alpine e di altri elementi della valle (interessante, ad esempio, l'uso del pesce d'acqua dolce, in particolare la trota) e non si disdegnano le fermentazioni, come nel caso del kombucha di sambuco e basilico, abbinato alla frutta fresca. Con l'occasione è stato presentato anche il centro servizi di Mottolino Fun Mountain, hub digitale che costituisce la prima opera olimpica privata per Milano-Cortina 2026. (ANSA).