Mostre: alla fashion week VogueRama. New Creative Synergies

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Uno spazio immersivo di interconnessione tra designer, fotografi, artisti digitali e visitatori: è la mostra-evento di Vogue "VogueRama. New Creative Synergies", che aprirà per due giorni per la Milano Fashion Week, con opening su invito il 22 settembre e apertura al pubblico il 23 (dalle 10 alle 19, ingresso libero e gratuito) al Salone dei Tessuti.

VogueRama - viene anticipato - è un progetto multidisciplinare creato in sinergia con il numero di settembre di Vogue Italia sul tema "The Fashion New World". All'ingresso del Salone dei Tessuti, un diorama dalla scenografia immaginifica, con installazioni immersive, accoglierà gli spettatori nei mondi immaginifici interpretati in esclusiva per Vogue Italia dal Digital Interactive Studio MONOGRID. Il progetto Mattel Creations offrirà i suoi brand come una tela bianca all'artista multimediale spagnola Cristal Reza, mentre un mondo sottomarino ospiterà - tra gli altri - gli outfit creati dal digital artist Antoni Tudisco, e le tre statue realizzate dall'artista, designer e regista francese Samy LaCrapule. VogueRama ospiterà anche le opere di Amna Elshandaweely, Mintallah Tahir e Fatma Mostafa, i tre talenti selezionati all'interno dell'iniziativa di scouting "Cairo Fashion Experience".

I progetti e le idee di VogueRama vivranno su Pinterest, come parte di una prima assoluta media partnership siglata insieme.

