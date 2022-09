Fiere, Basf porta a Simac calzature interamente sostenibile

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Che sia per lavorare su piattaforme petrolifere in Alaska o per le escursioni invernali, una scarpa che resta morbida fino a 40 gradi sotto zero: è la sfida (vinta) che la multinazionale chimica Basf porta in fiera a Simac, l'esposizione dedicata alle tecnologie per le calzature, in programma dal 20 al 22 settembre a Milano.

Garantiscono isolamento termico, oltre che suole leggere e un alto coefficiente di rimbalzo per smorzare gli urti: si tratta di sistemi in poliuretano Elastopan che la multinazionale ha 'prestato' dal settore sportivo a quello antinfortunistico. La kermesse milanese sarà anche l'occasione per presentare una scarpa interamente realizzata con prodotti sostenibili. Si chiama 'Madgamma - Intertekk Saturn' ed è così composta: tomaia in fibra monofilamento al 100% riciclabile; intersuola amovibile realizzata con 'Elastopan N', poliuretano di origine naturale; ulteriore intersuola amovibile in schiuma termoplastica riciclabile. Tra le soluzioni sostenibili nella valigia di Basf ci sono anche un nuovo approccio biomass balance e il sistema 'Infinergy Ccycled'. (ANSA).