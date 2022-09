Fiere, a Simac scarpe ispirate dall'esperienza di lockdown

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Sono 'bolle', come quelle in cui, astrattamente, abbiamo vissuto ai tempi delle restrizioni anti Covid-19, ad ispirare una nuova scarpa che la multinazionale chimica Basf porta a Simac, l'esposizione dedicata alle tecnologie per le calzature, dal 20 al 22 settembre a Milano.

Da quelle 'bolle' nasce il lavoro degli studenti del Politecnico Calzaturiero di Padova per la creazione di calzature in occasione dell'ultima edizione del concorso di design dell'istituto: la suola diventa uno strato trasparente e pieno di bolle che permettono di vedere l'intersuola. I prototipi sono realizzati in materiali a colori vivaci e si servono, per la tomaia, di materiali riciclati derivati da scarti del settore calzaturiero e tessile. Tre sono le calzature vincitrici che possono essere ammirate durante la tre giorni di Simac. Alla manifestazione Basf porta anche una soluzione che combina rivestimento in stampo e di rilascio, applicato manualmente o in linea: si tratta di 'NovaCoat-D' che oltre alle proprietà di sformatura, offre protezione da luce solare, graffi e sporco.

(ANSA).