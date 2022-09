Sky Glass, 'Sculture al vento' a Milano

(ANSA) - MILANO, 15 SET - In occasione del lancio di Sky Glass, la prima televisione della pay-tv, la società propone a Milano le 'Sculture al vento', di Janet Echelman, due installazioni artistiche urbane della scultrice statunitense.

L'artista - viene spiegato - porta in Italia due opere d'arte dinamiche e interattive che saranno svelate dalle 20.15 di domani con uno show artistico in Piazza Gae Aulenti: una inaugurazione aperta al pubblico, tra arte, colore, suono e design.

Modificandosi con il vento e con la luce, le sculture si trasformano "dall'essere un oggetto da guardare in un'esperienza in cui perdersi": di oltre 30 metri ciascuna sospese in aria, composte di fibre riciclabili di nylon e politene, con illuminazione colorata, resteranno fino al 25 settembre tra Piazza Gae Aulenti e la Biblioteca degli Alberi (Bam).

"Sono felice di poter condividere la mia arte con i milanesi perché questa è la capitale mondiale del design e una cultura di grande raffinatezza estetica. Sono entusiasta di condividere non una, ma due sculture monumentali della mia serie Earthtime, che esplora l'interconnessione dell'umanità e dei sistemi fisici della nostra Terra. La mia arte - ha spiegato Janet Echelman - esprime simultaneamente gli opposti: flessibilità con forza, terra con cielo, cose che possiamo controllare con le forze al di là di noi". Una delle opere è posizionata nella piazza centrale e l'altra nel prato di Bam di fronte all'Ibm Studio Pavilion. L'accensione delle opere sarà accompagnata da uno speciale evento artistico: il Molecole Show, una performance di danza aerea. (ANSA).