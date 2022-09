San Siro: SI, demoliti saranno piani speculazione Inter e Milan

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Sinistra Italiana Milano, e i suoi candidati in Lombardia alle prossime elezioni nazionali del 25 settembre, sono contrari alla demolizione dello Stadio Meazza a Milano.

"Lo stadio a San Siro deve restare patrimonio pubblico, e reso semmai ancora più polifunzionale. Per questo riteniamo che i cittadini debbano essere resi partecipi della discussione, anche esprimendosi tramite i referendum sullo stadio - sottolinea il partito -. Proponiamo quindi un concorso di architettura per scegliere come ristrutturare lo stadio Meazza ed il quartiere. Seguendo questa strada, ad essere demoliti, non saranno le torri dello Stadio ma i piani di speculazione di Inter e Milan".

"L'eventuale nuovo stadio avrebbe una capienza notevolmente inferiore all'attuale San Siro e quindi non si comprende come potrebbe garantire maggiori incassi se non attraverso un aumento significativo dei costi dei biglietti e degli abbonamenti - afferma Sinistra Italiana -. Più che il nuovo stadio alle due società sportive sembrano interessare le aree attualmente adiacenti all'impianto esistente". (ANSA).